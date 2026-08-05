ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಣ್ಣ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ, ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಿಗ್ಗಜವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಣ್ಣ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ, ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು 70,000 ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಿಗ್ಗಜವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ

ಈ ಕಥೆಯ ಆರಂಭ 1956ರಲ್ಲಿ. ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ತಾರ್ ರಜಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಶರ್ಟ್‌, ಪ್ಯಾಂಟ್‌, ಸೂಟ್‌ಗಳ ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವೇ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ

1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಂಡರು.

40,000 ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆರಂಭ

1986ರಲ್ಲಿ Prestige Estates & Constructions ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 40,000 ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸತೊಡಗಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಹೆಸರು

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಫೋರಂ ಮಾಲ್, ಯುಬಿ ಸಿಟಿ, ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಟವರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಐಕಾನಿಕ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.

IPO ಬಳಿಕ ವೇಗದ ವಿಸ್ತರಣೆ

2010ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 1,200 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಈ ಬಂಡವಾಳದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾಚೆಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಗೋವಾ, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ (NCR) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.

ಮುಂಬೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು

2020ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂಬೈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು. ಹೊಸ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ, ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು.

ಮನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಲ್‌, ಕಚೇರಿ, ಹೋಟೆಲ್‌

ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದು ಕೇವಲ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ-ಬಳಕೆಯ (Mixed-use) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು

ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್ ಇಂದಿಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಜಾಕ್ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

70,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ, 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ತಿ

2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು 70,000 ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇರ್ಫಾನ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.