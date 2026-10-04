ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 'TRAI-ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು' ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿವೆ.
ದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸುಂಕದ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ, ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಕವು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ "TRAI-ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
TRAI ಏನು ಆದೇಶಿಸಿದೆ
ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ TRAI-ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ "TRAI-ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಇತರ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಆಪರೇಟರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಾಯ್, ಇದಕ್ಕೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
TRAI ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಕಳಪೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳ ಅಲೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ದೇಶನವು ಬಂದಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ TRAI ಮಾಡಿದ ಸ್ವಂತ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು, ಕಡ್ಡಾಯ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಬಹು ಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುವು
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ TRAI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ವೋಚರ್, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸುಂಕ ವೋಚರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಬೊ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು SMS ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸುಂಕದ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬಂಡಲ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ - ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಕ ನವೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿವಿಧ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು TRAI ಟೆಲ್ಕೋಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.