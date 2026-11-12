ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರು 2026ರ HSBC Hurun Global Indians Listನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರು 2026ರ HSBC Hurun Global Indians Listನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 236 ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಯಕರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 200 ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು HSBC India ಮತ್ತು Hurun India ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 9.9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇದೀಗ ಶೇ.53ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾಗೆ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್
ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಮೌಲ್ಯ 4.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ 2.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸಂಜಯ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಿಇಒ ನೀಲ್ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಇಒ ಥಾಮಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಮೊದಲ ಐವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.1,174ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
AI ಕಂಪನಿಗಳದ್ದೇ ಶೇ.71ರಷ್ಟು ಪಾಲು
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 200 ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ 103 ಕಂಪನಿಗಳು AI ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 10.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ AI ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉದ್ಯಮ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ 15 ಮಂದಿ, ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 12 ಮಂದಿ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ 11 ಮಂದಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 177 ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಯಕರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮೂಲದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ 22, ದೆಹಲಿಯಿಂದ 21, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ 15, ಕೇರಳದಿಂದ 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೂ 7 ಮಂದಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 16 ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
53 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 53 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 2.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 416 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ 402.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಹುರೂನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅನಸ್ ರಹಮಾನ್ ಜುನೈದ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವು 'ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಜಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.