ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ iD Fresh Food ಕಂಪನಿ ವಿಶೇಷ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ವೇತನದ ರಜೆ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕದ ನೆರವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ, ವಿಫಲರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯ ವಿನೂತನ ನೀತಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆದಾಯ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದು ಈ ಕಂಪನಿ? ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ iD Fresh Food ಈ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಸ್ತಫಾ ಪಿಸಿ (Musthafa PC) ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಾಲುದಾರರ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ರಜೆ (Partially Paid Sabbatical) ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ
1. ಭಾಗಶಃ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ರಜೆ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಕೆಲಸದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ವೇತನದ ರಜೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
2. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ
ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾಲುದಾರರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
3. ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮರಳುವ ಅವಕಾಶ
ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಈ ನೀತಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
₹50 ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಂಪನಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆ!
ಮುಸ್ತಫಾ ಪಿಸಿ ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಪಯಣವೇ ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುಟ್ಟ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹50 ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ iD Fresh Food ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಮುಸ್ತಫಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ವೇತನದ ರಜೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ನೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕನಸಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿ
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರವಾದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವುದೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ iD Fresh Food ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲರಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ನೀತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.