ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ 2026 ರ ಭಾರತದ 100 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳ ಕುಸಿತದಿಂದ ಅಂಬಾನಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ.
ದೆಹಲಿ: ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ 2026 ರ ಭಾರತದ 100 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ₹10.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ($11,270 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ₹1.99 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ($2,070 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ನೂ 2022 ರ ಗರಿಷ್ಠ ₹14.43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ($15,000 ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ₹1.80 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹8.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು $86.3 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಈ ವರ್ಷ $18.7 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 1.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಕುಸಿದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಈ ವರ್ಷ ಲಾಭದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ತೈಲದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ (O2C) ವ್ಯವಹಾರ, ಅಂದರೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವು ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ₹374,421 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (RIL) ಷೇರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸಂಪತ್ತು ಕುಸಿಯಿತು.
100 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಹೀಗಿದೆ
ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಒತ್ತಡವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ 100 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ ಇದೆ - ಸರಿಸುಮಾರು $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 8.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 9.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, 100 ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು ₹96.23 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಾನಿಯ ಪಾಲು ಸರಿಸುಮಾರು 11.3%, ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿಯ ಪಾಲು ಸರಿಸುಮಾರು 8.6%.
ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಇನ್ನೂ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವಾದ $150 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 74% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು?
ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2026 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $39.8 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹3.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ). ಅವರು ಒಪಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $32.9 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ.2.76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ).
ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ
ಈ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಇಂಡೋ-ಎಂಐಎಂನ ಕೃಷ್ಣ ಚಿವುಕುಲಾ, ಅಪಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಕುಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ದೇಸಾಯಿ, ಆದಿತ್ಯ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಖೇಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ವೇಫರ್ಸ್ನ ವಿರಾನಿ ಸಹೋದರರು. ಕುಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ₹40,898 ಕೋಟಿ, ಆದರೆ ಆದಿತ್ಯ ಖೇಮ್ಕಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ₹34,643 ಕೋಟಿ. ಈ ವರ್ಷ, ರೂಪಾಯಿ 8.5% ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 9.5% ಕುಸಿದಿದೆ.
ಟಾಪ್ 100ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇವರೇ
ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜೀ - 7.87 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (32ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ - 7.86 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (33 ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ - 3.95 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (78ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ - 3.28 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (94ನೇ ಸ್ಥಾನ)