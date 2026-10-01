ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಶೇಕಡಾ 14.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2.03 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಶೇಕಡಾ 16 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 13,884 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಮದುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ GST ಸಂಗ್ರಹವು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶೇಕಡಾ 14.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 2 ಲಕ್ಷ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ₹2,03,521 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ.14.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು GST ಆದಾಯವು 1 ಲಕ್ಷ 77 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ GST ಸಂಗ್ರಹವು 37 ಸಾವಿರದ 772 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯ GST ಸಂಗ್ರಹವು 45 ಸಾವಿರದ 363 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ GST ಸಂಗ್ರಹವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಒಟ್ಟು GST ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ; ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಮದುಗಳಿಂದಾದ ಸಂಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 65 ಸಾವಿರದ 525 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಕುತೂಹಲದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 16 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹13,884 ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಸಂಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಶೇ.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹2.03 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಶೇ.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಆದರೆ ಆಮದುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಶೇ.26 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹65,525 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ
ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹27,001 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಿವ್ವಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.18.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1.76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1.49 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಶೇ.11.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಗಳು
ರಾಜ್ಯವಾರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹29,986 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ₹25,973 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ 15% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ₹13,884 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಶೇ.17 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹12,222 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಶೇ. 18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ₹7,516 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹8,882 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಕೂಡ ಶೇ. 18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹5,327 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಶೇ. 18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ₹2,549 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಶೇ. 88 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ₹2,415 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಶೇ. 145 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ₹92 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 46 ಮತ್ತು ಶೇ. 39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.