Anand Mahindra Coorg connection: ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?. ಆ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (X) ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಫಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರದ 'ಅರಕು' ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
60 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ
ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೊಡಗಿಗೂ 1960ರ ದಶಕದಿಂದಲೇ ನಂಟಿದೆ. ಆಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕೊಡಗಿನ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಮೀಪ ಸುಮಾರು 60 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟಾ ಎಂಬ ಎರಡೂ ತಳಿಯ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಿದ್ದ ಮಹೀಂದ್ರಾ
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಜೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣು, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಸ್ಟೇಟ್
ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರವೂ ಆ ತೋಟವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಭಾವ ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು ತೋಟದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಅಥವಾ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 'ಪರಂಪರೆ'ಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ (Sustainable) ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅರಕು ಕಾಫಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಕು ಕಾಫಿಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅರಕು ಕಾಫಿ ಇಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ vs ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ:
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ (ಕೊಡಗು ಮಾದರಿ): ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ (ಅರಕು ಮಾದರಿ): ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರ ಈ ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮದ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಕಸನ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಡಗಿನ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿರುವ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು, ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಕು ಕಾಫಿಯು ಹೇಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ಲಕ್ಸುರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್' ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮವು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮದ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಕಸನ ಎರಡನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
