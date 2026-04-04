ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಬದಲಾದ ಕುಬೇರರ ಪಟ್ಟಿ: ಇವರೀಗ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್-3 ಶ್ರೀಮಂತ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ?
World Wealth Ranking April 2026: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಕುಬೇರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅದಲು-ಬದಲು ಮಾಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ, ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 'ಫೋರ್ಬ್ಸ್' (Forbes) ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ (Elon Musk) - ನಂ. 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ!
ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ನಿವಾಸಿ. ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಡೆಯ.
ಸಂಪತ್ತು: ಯುಎಸ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಈಗ ಸುಮಾರು $800 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $22 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಈಗ $817 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ.
2. ಲ್ಯಾರಿ ಪೇಜ್ (Larry Page) - 2ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು.
ಸಂಪತ್ತು:ಇವರು ಸುಮಾರು $237 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
3. ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ (Jeff Bezos) - ಈಗ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!
ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon) ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು.
ವಿಶೇಷತೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರು ಗೂಗಲ್ನ ಸರ್ಜೆ ಬ್ರಿನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಈಗ ಸುಮಾರು $223 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
4. ಸರ್ಜೆ ಬ್ರಿನ್ (Sergey Brin) - 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ
ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು.
ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು $18 ಬಿಲಿಯನ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, ಈಗ $219 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ (Mukesh Ambani): ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಇವರು ಸುಮಾರು $99.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 21ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ (Gautam Adani): ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಸುಮಾರು $63.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 31ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ (Meta): ಇವರ ಆಸ್ತಿ $196 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್ (Oracle): ಇವರ ಆಸ್ತಿ $189 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
