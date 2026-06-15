ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್ ಸಿಇಒಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ನೇರ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಗೆ ಸಿಇಒ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಜೂ.15): ಇಂದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಸರತ್ತು. ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ದದ ರೆಸ್ಯೂಮ್, ವಿವರವಾದ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆ 'ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್' (Snapchat) ಸಿಇಒಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಇಮೇಲ್ ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ದ ಈ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಅವರೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಆ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾರು? ತಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಏನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ (ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ)? ಮತ್ತು ತಾನು ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದ.
ಉದ್ದುದ್ದ ಪೀಠಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗದೆ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಈ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಡೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಇಮೇಲ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈತನನ್ನು "ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ 'ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್' ಶೈಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೂರಾರು ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿದಾರರ (Recruiters) ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ 'ಮಾತಿನ ಬದಲು ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸು' (Demonstrate results rather than talk about them) ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಆಸೆ-ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಬದಲು, ತಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್' ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈತನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಕಲೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು 'ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್' ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಠ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಯೂಸರ್, "ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ತಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಪಾಠವೇನು?
ಆಧುನಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸುದೀರ್ಘ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗಳು ಬೇಡ ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.