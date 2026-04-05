ಇವೇ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 5 ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿ, ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶೇಷ!
Traditional foods of Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿನಿಸಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆಯಿದ್ದು, ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಸವಿಯಲೇಬೇಕಾದ 5 ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುವ, ಸವಿಯಲೇಬೇಕಾದ 5 ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
1. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ (Akki Rotti)
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಹಾರ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವೂ ಹೌದು.
2. ನೀರು ದೋಸೆ (Neer Dosa)
ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಈ ವಿಶೇಷ ದೋಸೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿದ ತೆಳುವಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ.
3. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ (Mysore Pak)
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯಿದು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಪಾಕ' ಎಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕ ಎಂದರ್ಥ.
4. ಮಂಗಳೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ (Mangalore Biryani)
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಮಸಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಸನಲ್ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
5. ಮದ್ದೂರು ವಡಾ (Maddur Vada)
ಸಂಜೆಯ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ಮದ್ದೂರು ವಡಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನ್ಯಾಕ್. ಮದ್ದೂರು ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ವಡಾವನ್ನು ಮೈದಾ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಕುರುಕುರು ಎನ್ನುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.