ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ (PMJDY) ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 12.8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3.17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 59.09 ಕೋಟಿ ಖಾತೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ.
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ (PMJDY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿ ಪ್ರಮಾಣ 12.8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮನೋಭಾವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
PMJDY ಯೋಜನೆಗೆ 12 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ 'X' ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2026ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು PMJDY ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 59.09 ಕೋಟಿ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,16,514 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಖಾತೆಯ ಸರಾಸರಿ ಠೇವಣಿ 5,356 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 3.4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸರಾಸರಿ ಠೇವಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು, ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2014 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ PMJDY ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಖಾತೆದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ. 55.7 ರಷ್ಟು, ಅಂದರೆ 32.92 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಶೇ. 77.8 ರಷ್ಟು, ಅಂದರೆ 45.95 ಕೋಟಿ ಖಾತೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ.
"ಮಹಿಳೆಯರು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 41.29 ಕೋಟಿ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.
ಜನ್-ಧನ್-ಆಧಾರ್-ಮೊಬೈಲ್ (JAM) ತ್ರಿವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಾರಿ
PMJDY ಯೋಜನೆ 13ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ಉಳಿತಾಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. (ANI)