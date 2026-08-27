ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆ? ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್, ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.27): ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೇವಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾರು ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯ (Month End), ವರ್ಷದ ಕೊನೆ (Year End) ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ (Festive Season). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಈ ಮೂರೂ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲಗಳಿವೆ.
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿ (Month End)
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾರಾಟದ ಗುರಿ (Monthly Sales Target) ಇರುತ್ತದೆ. ಡೀಲರ್ ತನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಲುಪಲು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನೀಡಿ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲೇಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನ ಕಾರು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ (Festive Season)
ನವರಾತ್ರಿ, ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಡೀಲರ್ಗಳಿಂದ ನಗದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ (Cash Discount) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಾರುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ (Waiting Period) ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ (Year End)
ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಗದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವರ್ಷ (Manufacturing Year) ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಮರುಮಾರಾಟ (Resell) ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು?
- ಗರಿಷ್ಠ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೂಕ್ತ.
- ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ: ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
- ಮಾಡೆಲ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ: ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ.