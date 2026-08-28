₹3.5 LPA ಸಂಬಳದಿಂದ ₹40 LPAಗೆ ಏರಿದ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹2–3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಷ್ಟ ಭರಿಸಲು 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾರುವ ಯೋಚನೆಯೂ ಇದೆ.

₹40 LPA ಸಂಬಳದ ಬಳಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ: ಟೆಕ್ಕಿಯ ಚಿಂತಾಜನಕ ಕಥೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಬಂದಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವೇ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರಗಬಹುದು. ಇಂತಹದ್ದೇ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ₹40 LPA ಸಂಬಳದವರೆಗೆ

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಾರಂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆರಂಭಿಕ ₹3.5 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ LPAಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.

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ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಥೆ

ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಚಾನೆಲ್‌ವೊಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹2–3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

ಆ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸೇ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

₹50 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ; ಜಮೀನು ಮಾರುವ ಯೋಚನೆ

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಷ್ಟ ₹50 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಥೆ ನಿಜವಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಖಾತರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಾಭದಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಹಣಕಾಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನಂಬುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಅರಿವು, ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಮುಖ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ವರ್ಷಗಳ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಬಹುದು.

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