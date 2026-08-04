ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRI) ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 'ರೆಮಿಟರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಎನ್ಆರ್ಐ ವೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2026' ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಆತಂಕದ ಮಾರಾಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜಿತ ಸಂಪತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು (NRI) ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಜಾಣತನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. 'ರೆಮಿಟರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಎನ್ಆರ್ಐ ವೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2026' (Remitter Annual NRI Wealth Report 2026) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ನೂತನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮರುಮಾರಾಟ (Resale) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್ಆರ್ಐ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯವು ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯವಾರು ಕೊಡುಗೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವ ಎನ್ಆರ್ಐ ಒಡೆತನದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲು ಹೀಗಿದೆ.
- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 26.೮% (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು)
- ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್: 23.4%
- ಕೇರಳ: 15%
- ಗುಜರಾತ್: 12.9%
- ಕರ್ನಾಟಕ: 8.2%
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಲವಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಳದ (Capital Appreciation) ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಆಸ್ತಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು (Rebalance) ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಕಾರಣವೇನು?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 88.8 ರಷ್ಟು ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 63.2 ರಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳು (Commercial Properties) ಶೇ. 4.6ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 3.4 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಸುಲಭವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಖಾತಾ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ರೇರಾ (RERA) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ತ್ವರಿತ ಮರುಮಾರಾಟ: ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಹುದು.
'ದ್ರವ್ಯತೆ ಹಂತ'ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಹೂಡಿಕೆ
ಸುಮಾರು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಎನ್ಆರ್ಐ ಗ್ರಾಹಕರ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶೇ. 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳು 2010 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವೆ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ.
"2010 ರಿಂದ 2022 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎನ್ಆರ್ಐ ಹೂಡಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಈಗ 'ದ್ರವ್ಯತೆ ಹಂತ' (Liquidity Phase) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಡಮಾನಗಳು (Mortgages), ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚ, ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆತಂಕದ ಮಾರಾಟವಲ್ಲ (Panic Selling), ಬದಲಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಸಂಪತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ."
— ಸಾನು ನಾಯರ್, ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ, ರೆಮಿಟರ್
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಶೇ. ೪೬ ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಶೇ. 26 ರಷ್ಟು ಜನರು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಾವಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಲವು ಏಕೆ?
ಮುಂಬೈ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದ್ರವ (Liquid) ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (Easy Exit) ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಎನ್ಆರ್ಐ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಥಾಣೆ, ನವಿ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪನಗರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಮುಂಬೈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಪನಗರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗದೆ ಸ್ಥಿರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು (Cooling Trend), ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಲಸೆ ಹೋದ ದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಭಾರತದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿುಳಿಯದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.