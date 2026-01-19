ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಎನ್ಆರ್ಐ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯೊಂದು 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಳ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವನ್ನು ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.19): ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರು (NRI) ಮತ್ತೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, "ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 'ರೆಡಿಟ್' (Reddit) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 1.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ($190,000) ಸಂಬಳವಿದೆ.
ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯು ಇವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (90 LPA) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 74 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ಸಂಬಳ (Base Salary) ಸೇರಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮುಂದೆ ಎನ್ಆರ್ಐ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ
"ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು, ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಈ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾ? ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವೇ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವೇ?" ಎಂದು ಅವರು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"90 ಲಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೇನಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ (Cost of Living) ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ. ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ತಡಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ 90 ಲಕ್ಷ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳೇ 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 1.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಎಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮೊತ್ತ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಕೇಳಿ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎನ್ಆರ್ಐ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಓಸಿಐ (OCI) ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇವರ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ "ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನ"ಕ್ಕೆ ಸಾಕೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ "ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ"ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.