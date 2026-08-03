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- ಲಾರೆನ್ಗೆ ಮುತ್ತು, ಅಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಇಂದು ಗಾಯಕಿ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್, ಗ್ರೀಸ್ ಬೀಚ್ಲ್ಲಿ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ!
ಲಾರೆನ್ಗೆ ಮುತ್ತು, ಅಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಇಂದು ಗಾಯಕಿ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್, ಗ್ರೀಸ್ ಬೀಚ್ಲ್ಲಿ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ!
ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀಸ್ನ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿ
ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಗ್ರೀಸ್ನ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಡಿಯೊಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಈಗ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಲಾರೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಗ್ರೀಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ROKA ಮೈಕೊನೊಸ್ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್'ನಲ್ಲಿ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ "ಜುಲೈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕ್ಷಣಗಳ ಕೊಲಾಜ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಷಾಂಪೇನ್ ಹಿಡಿದು, ಗ್ರೀಕ್ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಲಾರೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕಿ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಕುಳಿತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, "ಸಂಗೀತ ಸೌಜನ್ಯ: ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ - ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕನಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಮೀಕರಣ?
ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಚಿಗುರಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇವರ ಆತ್ಮೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆಗ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರನ್ನು 'ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಗರ್' (ಹಣದಾಸೆಯವರು) ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
"ಜನರು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರನ್ನು ಹಣದಾಸೆಯವಳು ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವಷ್ಟು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು," ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇವರ ಹೊಸ ಸಮೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ!
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೊರಬೀಳುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನವಷ್ಟೇ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ 2009 ರ ಐಪಿಎಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (FEMA) ಭಾರಿ ಕಾನೂನು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
SAFEMA ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಜಿ ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ವಹಿವಾಟುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೋದಿ, "ನಾನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ
2010 ರಿಂದ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಆ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ ತಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಸದ್ಯ ಗ್ರೀಸ್ನ ಸುಂದರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾಜನಂತೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ
ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಂದ ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವೀಡಿಯೊದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ (EMI) ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ FOMO (Fear of Missing Out) ಇಲ್ಲದೆ, ಶುದ್ಧ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೋದಿಯವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ ಅಸಾಧಾರಣ
ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ. ಅವರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬಡವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ಯಾಮಲ್ ಪಾಲ್ ಎಂಬುವವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, "ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಕಾರಣರಾದವರು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ. ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಮೆಗಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಈ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ ಅಸಾಧಾರಣ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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