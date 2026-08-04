ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರೈತ ಸಾಗರ್ ಯೆಲ್ಪಲೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಕೃಷಿಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಒಂದು ಎಕರೆಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು 18 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 180–200 ಟನ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬೀಜ ಮಾರಾಟದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹1.15 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಂಬೆಯಿಂದ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿವರೆಗೆ... ರೈತನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರು ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಸಾಗರ್ ಯೆಲ್ಪಲೆ ಅವರ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವರು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (ಡ್ರಮ್‌ಸ್ಟಿಕ್) ಬೆಳೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಇಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.15 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಂಬೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಿರಾಸೆ!

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2012ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಗರ್, ತಂದೆಯ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ರೋಗಬಾಧೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಎಕರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಎಕರೆಯ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ತಿರುವು!

2017ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದರು. ಸುಮಾರು ₹4,000 ಮೌಲ್ಯದ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 10 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ದೊರೆತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಮೀನನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತು.

18 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳು!

ಇಂದು ಸಾಗರ್ ಅವರ 18 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 180–200 ಟನ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಮರ್ಪಕ ಸಮರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೀಜ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಲಾಭ!

ತಾಜಾ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ದುಬೈಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಋತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಿದರೂ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗರ್ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ..!

ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಗರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿದಾರರ ಜಾಲವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸತನ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.