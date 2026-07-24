ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮೀನಲ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ಅದ್ದೂರಿ ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಆ ಹಣವನ್ನು ದಂಪತಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಿಲನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹಗಳ (Big Fat Indian Weddings) ಆರ್ಥಿಕ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಮೀನಲ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನೆಂಟರನ್ನೂ, ಸಮಾಜವನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
₹20 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಕರಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಿಎ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಮೀನಲ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬಜೆಟ್ ಒಂದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹20 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೇಗೆ ಪೋಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
- ಊಟೋಪಚಾರ (Food): ₹6 ಲಕ್ಷ
- ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆ (Stage): ₹5 ಲಕ್ಷ
- ಅಲಂಕಾರ (Decoration): ₹3 ಲಕ್ಷ
- ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ (Photography): ₹2 ಲಕ್ಷ
- ಮನರಂಜನೆ (Entertainment): ₹2 ಲಕ್ಷ
- ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು: ₹2 ಲಕ್ಷ
"ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವವರೆಗೂ, ಈ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮದುವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ, ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ!" ಎಂದು ಮೀನಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಉಳಿಯುವುದೇನು?
ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಅವರು, "ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರುತ್ತದೆ, ರಂಗುರಂಗಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಮದುವೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಧು-ವರರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಶೂಲೆ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ವಾಸ್ತವದತ್ತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ಬದಲು ಈ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಮದುವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ಮೊತ್ತದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾದರೂ ದಂಪತಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅವರು ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ (Home Down Payment): ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಹಣ ತಳಹದಿಯಾಗಬಹುದು.
ತುರ್ತು ನಿಧಿ (Emergency Fund): ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ (Long-term Investments): ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ: ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
"ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ತರುವ ಶಾಪವಾಗಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ, ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೇವಲ 'ಮದುವೆಯ ದಿನ'ವನ್ನು (Wedding) ಆಚರಿಸಬೇಡಿ, ಸುಂದರವಾದ 'ಸಂಸಾರ'ವನ್ನು (Marriage) ನಿರ್ಮಿಸಿ," ಎಂಬುದು ಮೀನಲ್ ಅವರ ಹಿತವಚನ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಮಹಾಪೂರ!
ಭಾರತೀಯ ಮದುವೆಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಮೀನಲ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಸರಳತೆಯ ಪರ ವಾದ: ಬಹುತೇಕರು ಮೀನಲ್ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯೇ ಇಂತಹ ಸರಳ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ದೂರಿತನದ ಪರ ವಾದ: ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. "ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ. ನೆನಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ₹20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವ ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.