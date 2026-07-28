ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಐಡಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಐಡಿಯಾಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ (IIT Madras) ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬದಲಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ?
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ 'ವಾಧ್ವಾನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಐ' (WSAI) ವತಿಯಿಂದ ‘ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್’ (Building a Successful AI Startup) ಎಂಬ ವಾರದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ
ಈ ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ‘ಪಿಚ್ ಡೇ’ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಐಡಿಯಾಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇರಲಿದೆ?
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ (Business Model) ತಯಾರಿಸುವುದು
- ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ (Fundraising) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ (Investors) ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಯಶಸ್ವಿ ಎಐ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
- ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಟೆಕ್, ಎಂ.ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
- ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು
- ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು
- ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು
- ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ತಂಡಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಸಕ್ತರು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಾವೀನ್ಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!