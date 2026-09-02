ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಸ್ಟ್ರಾನ್ಕಲಿ ಕ್ಯಾಸಲ್' ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಗೋಥಿಕ್ ಮಹಲು ಅವರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನೆಲೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಸ್ಸಿಲ್ಲಾ ಚಾನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 440 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಸ್ಟ್ರಾನ್ಕಲಿ ಕ್ಯಾಸಲ್' (Strancally Castle) ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಡಬ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಕುಟುಂಬವು ಕೌಂಟಿ ವಾಟರ್ಫೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು €20 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ €30 ಮಿಲಿಯನ್ (₹220 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹330 ಕೋಟಿ) ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಕಲಿ ಕ್ಯಾಸಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಗ್ನೇಯ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವಾಟರ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಮಹಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1830 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸಂಸದ ಜಾನ್ ಕೀಲಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಪೇನ್ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. 16,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಾಸಸ್ಥಳ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಹಲಿನಲ್ಲಿ 11 ಮುಖ್ಯ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಊಟದ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ತಲುಪಲು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ! 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ RAB ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೈಕೆಲ್ ಅಲೆನ್-ಬಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಿಯಾನ್ಕಾರ್ಲಾ, 2003 ರಲ್ಲಿ ರಿನೋವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಖರೀದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ವಕ್ತಾರ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೇಕರ್, ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಮೆಟಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುರೋಪ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು
ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಕೆನ್ ಗ್ರಿಫಿನ್, ಲಂಡನ್ನ ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆಯ ಬಳಿ $122 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಭವನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ನಟ ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ಲೂನಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಟಾಮ್ ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಎರಿಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಬ್ಯೂಚಾಂಪ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ £15 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು £1.24 ಬಿಲಿಯನ್ ($1.66 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ 34 ಪ್ರಮುಖ ಡೀಲ್ಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಪತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಯುರೋಪ್ನತ್ತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.