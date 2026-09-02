ಚೀನಾದ ಮಹ್ಜಾಂಗ್ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಾಗ ಮಾಲೀಕಿ ಕ್ಸಿಯಾವೋ ಐಹುವಾ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವೃದ್ಧ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬವು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿತು. ಒತ್ತಡದಿಂದ 19,000 ಯುವಾನ್ ಪಾವತಿಸಿದರೂ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕಿಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿಸಲಾಯಿತು.
ವೃದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಾಗ ಓಡಿಬಂದ ಮಾಲೀಕಿ
ಚೀನಾದ ಹುನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು, ಕಾನೂನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ‘ಗುಡ್ ಸಮರಿಟನ್’ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು 60ರ ಹರೆಯದ ಲುವೋ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಹ್ಜಾಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಾಲೀಕಿ ಕ್ಸಿಯಾವೋ ಐಹುವಾ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು, ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿಯಾವೋ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಮಿಸಿ ಲುವೋ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು.
ಸಾವಿನ ಹೊಣೆ ಮಾಲೀಕಿಯ ಮೇಲೇ?
ಲುವೋ ಕುಟುಂಬವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ಸಿಯಾವೋ ಅವರ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು. ಪಾರ್ಲರ್ನ ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬದ ವಾದವಾಗಿತ್ತು.
ಕುಟುಂಬವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿತು. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿಯಾವೋ ಅವರ ಪತಿ 19,000 ಯುವಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಸತ್ಯ
ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರು. ಲುವೋ ಅವರ ಸಾವು ಹಠಾತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿಯಾವೋ ಅವರ ಕ್ರಮವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಚೀನಾದ ಗುಡ್ ಸಮರಿಟನ್ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೆರವು ನೀಡುವವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾಗರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕೊನೆಗೆ ಕುಟುಂಬವು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ 19,000 ಯುವಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನೀಡಿದೆ.