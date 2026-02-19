Indian Rupee ಕೇರ್ಎಡ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 89-90ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ (CAD) ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 89 ರಿಂದ 90ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇರ್ಎಡ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ (CAD) ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಚೇತರಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ (FTA) ನಂತರ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 92 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 90.6ಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಚೇತರಿಕೆಯು ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ನಾವು 2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್/ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 89-90 ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಇನ್ನೂ ಶೇ. 0.5ರಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ನಿಲುವು
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಒಳಹರಿವು ಏರಿಕೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.7 ರಿಂದ ಶೇ. 2.4ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದುರ್ಬಲ ಡಾಲರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 89-90ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ತನ್ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿವೆ. (ANI)
