ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಡೋಬ್ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಶಾಂತನು ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಿಇಒ ನೇಮಕವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಡೋಬ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ Adobe ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (CEO) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಾಂತನು ನಾರಾಯಣ್ (Shantanu Narayen) ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಶಾಂತನು ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಇಒ ಆಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮೆಮೊ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ
ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು “ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಮಯ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೋಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 100ನೇ ಗಳಿಕೆ ಕರೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಡೆರೋನಿ (Frank Calderoni) ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಅಡೋಬ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಾಯಕತ್ವ
ಶಾಂತನು ನಾರಾಯಣ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಅಡೋಬ್ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿನಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.
ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಈ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು Adobe Creative Cloud ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಕ್ರಮವು ಅಡೋಬ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ SaaS (Software-as-a-Service) ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು.
ಇಂದು ಅಡೋಬ್ನಲ್ಲಿ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವೂ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳೂ ಎದುರಿಸಿದ ಕಂಪನಿ
ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿನ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಫಿಗ್ಮಾವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡೋಬ್ ಸುಮಾರು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರೋಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಡೋಬ್ ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 23 ಶೇಕಡಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಉತ್ಪಾದಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Generative AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಆತಂಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಡೋಬ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 6.40 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 12 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ 6.28 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಪನಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಷೇರು ಲಾಭ (EPS) 6.06 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ 5.87 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ AI ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಆದಾಯವೂ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಡೋಬ್
ಕಂಪನಿಯ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ Adobe Acrobat, Adobe Express, Adobe Firefly ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಡೋಬ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 850 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 17 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂದೇಶ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ತಮ್ಮ 28 ವರ್ಷಗಳ ಅಡೋಬ್ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 3,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಡೋಬ್ನ ಧ್ಯೇಯವಾದ “ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯತ್ತ ಸಬಲೀಕರಿಸುವುದು” ಎಂಬ ಗುರಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡೋಬ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ
ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮುಂದಿನ ಯುಗವನ್ನು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪಗಳು ರೂಪಿಸಲಿವೆ. ಅಡೋಬ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿಇಒ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಅಡೋಬ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.