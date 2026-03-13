ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ, ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಧನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.13): ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಂತರ, ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಹ ನಾಳೆಯಿಂದ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂಡಿಗೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಧನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು 85% ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹425 ರಿಂದ ₹2,300 ವರೆಗಿನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಧನ ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 14 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಂಡಿಗೋ ದೂರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಏರ್ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ 399 ರೂಪಾಯಿ ದುಬಾರಿ
ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹399 ಇಂಧನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಮಾರು 15% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು $120 ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $101 ತಲುಪಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿವೆ. ಯುದ್ಧಪೂರ್ವ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು $85 ರಿಂದ $90 ರವರೆಗೆ ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $150 ಮತ್ತು $200 ರ ನಡುವೆ ಏರಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಜೆಟ್ ಇಂಧನ
ಏರುತ್ತಿರುವ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೆಟ್ ಇಂಧನವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ 30% ರಿಂದ 40% ರಷ್ಟಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಮಾನಯಾನ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಾಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು
ಏರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ಏರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಂಗಳವಾರ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಏಕಮುಖ ದರವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ $10 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು $20 ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಅವಧಿಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು $90 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 2026 ರ ಲಾಭದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇಂಧನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಶೇ. 35.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ $ 284 ರಿಂದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ $ 384 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕ್ಯಾಥೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂರಿಚ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಧನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಾಂಟಾಸ್ ಮತ್ತು SAS
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ವಾಂಟಾಸ್ ಏರ್ವೇಸ್ ತನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯುರೋಪ್ಗೆ ವಿಮಾನಗಳು 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ SAS (ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.