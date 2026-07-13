ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ 12 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮನಾ ಜಂಪಾಲಾ, 'ವೋಕ್ಸಾ' ಎಂಬ AI-ಚಾಲಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಕಂಪನಿಯು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ 24/7 ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿತು ಈಕೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಇಂದು ಜನರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬಾಲೆ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಸದ್ಯ ಕೆನಡಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಕೆಲೋನಾದ 12 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮನಾ ಜಂಪಾಲಾ ಸ್ಟೋರಿ. ಸದ್ಯ ಈಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮನಾ ವೋಕ್ಸಾ ಎಂಬ AI-ಚಾಲಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈಕೆಯ ಕಂಪೆನಿಯು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಾಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಈಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಳು ಎನ್ನುವ ಸ್ಟೋರಿ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.
ಯಾರೀ ಕುವರಿ?
ಮನಾ ಜಂಪಾಲಾ ಕೆನಡಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇವಳು ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ತರುವಾಯ, ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪೈಥಾನ್ ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೋಡಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಳು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯ ಆಳವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಾಲಕಿ, ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು 1517 ಮೆಡಿಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಯುವ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಡುವಾಗ, ಮಾನಾ ತನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಳೆಯುತ್ತಾಳೆ.
ವೋಕ್ಸಾಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ?
ವೋಕ್ಸಾಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾನಾಗೆ 11 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಬಂದಿತು. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಂದೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ತಂಡವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳಿಗೆ (ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್) ಹಾಜರಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಳು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ಹೇಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿತದ್ದೇ ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಎಂದರೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಮಾನಾ ಬೇಗನೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದಾಗ, ಮಾನಾ AI ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು
ವೋಕ್ಸಾ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ವೋಕ್ಸಾ ಒಂದು AI-ಚಾಲಿತ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ವಾಗತಕಾರರಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ವಾರದ 7 ದಿನಗಳು, ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:
ಗ್ರಾಹಕರ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು.
ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು.
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು.
ಪ್ರತಿ ಕರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
ಮನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವೇದಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆನಡಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವಾ-ಆಧರಿತ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮನಾ "ವೋಕ್ಸಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್" ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಳ ಪಠ್ಯ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.