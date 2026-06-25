ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ 5G ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು, ಈ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಜೀವವೇ ಬಿಟ್ಟ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಆದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಾರು. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರದ ಜಮಾನಾ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಟಾ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ 5ಜಿ ಅನ್ಲಿಮಿಡೆ ಡಾಟಾ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟಾ ಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ? ಆದರೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆಯೊಂದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಾದರೂ ಓಕೆ ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಹುಚ್ಚಾರಾಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ!
5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು 2GB ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುವ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರೊಬ್ಬರು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಡೇಟಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಲಹೆ
ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪೆನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳು 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇನ್ನೂ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಮೂರು ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 29% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 21.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಿಯೋ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಪೆನಿಯ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 31% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 28% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ Vi ನ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ 23% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2024-25 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 27.3GB ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಂದಾದಾರರ ಸರಾಸರಿ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ 34.1GB ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪೆನಿಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ (ARPU). ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಕಂಪೆನಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಡೇಟಾ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಉಚಿತ ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸುಂಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.