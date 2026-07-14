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- ಕೇವಲ 7 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ! ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ
ಕೇವಲ 7 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ! ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ
Footwear business ideas Kannada: ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ
20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ
ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ತೆಲಿವಾರಾ ಫುಟ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ (Telewara Footwear Market)ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಗಟು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಶೂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕೇವಲ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ದೆಹಲಿಯ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಸಮೀಪವಿರುವ ನಬಿ ಕರೀಂ ಮತ್ತು ಪಹರ್ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ರಿಟೇಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಿಗುವುದು ನಿಜವೇ?
7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಿಗುವುದು ನಿಜವೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕೇವಲ 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ನೀವು PVC ಅಥವಾ EVA ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ಜೊತೆಗಳ ಸಗಟು (Wholesale) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ದರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ
ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ
ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭ: ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ವಿಸ್ತೃತ ವ್ಯಾಪಾರ: 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೊರೆಯುವುದು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು
ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಚೌಕಾಸಿ (Bargaining): ಸಗಟು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ: ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.
ಯೋಜನೆ: ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ.
ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
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