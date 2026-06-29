14 ವರ್ಷದ ಜೈನಮ್ ಜೈನ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಂಜಿನ್ ಎಂಬ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪೆನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ ಈ ಬಾಲಕ, ತನ್ನ ಛಲ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ AI ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಈತ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಲಕನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 14 ವರ್ಷದ ಜೈನಮ್ ಜೈನ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಂಜಿನ್ ಎಂಬ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪೆನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುವ ಈ ಬಾಲಕ, ದುಬೈನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುವಿರಾ?
ಇದು, 14 ವರ್ಷದ ಪೋರನ ಯಶೋಗಾಥೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜೈನಮ್ ಜೈನ್ ಐದು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ದುಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಛಲ ಈ ಪುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೈನಮ್, ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಆತ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿತು. ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ತಂಗಿ-ಅಣ್ಣ ಜೋಡಿ ಸಂವಹನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50 ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದರು. ಮರುವರ್ಷ ಅವರು 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸ್ವ-ಸುಧಾರಣಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಅಣ್ಣನ್ನು ತಾವು ಸವಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
2022 ರಲ್ಲಿ, ತಂಗಿ-ಅಣ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು, 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರೇರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು 50,000 ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದರು. ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಗಲೇ ಕಂಡು. "50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು 120 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. "ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆವು. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಂಗಿ-ತಮ್ಮ.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್
AI ಉದ್ಯಮಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಜೈನಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆತ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಆಟಿಕೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಜೆಜೆ ಫನ್ ಟೈಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಚಾನೆಲ್ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗಳು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುವುದು
12 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಜೈನಮ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಜಿಸಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಸುಮಾರು 105 ದಿನಗಳ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ನಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಡೊಮೇನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸುದ್ದಿಯಾದರು.
ಜೈನಮ್ನಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ಇದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ AI ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಲೀಡ್ ಪಾಲನೆ, ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಿಷಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಸಂವಹನಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕೆಲಸದ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಸಾಧನೆ
ಉತ್ಪನ್ನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೀಟಾದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 100 ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈನಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಜೈನಮ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ AI ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.