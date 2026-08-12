ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅಥವಾ ಹಸುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಜಾನುವಾರ ಸಾಕುವ ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಹಾಲು ಹಸುಗಳು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಮೇವು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ! ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದರಿಂದಲೇ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮೇವು, ವಯಸ್ಕ ಹಸು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಒಣ ಮೇವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು,
ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಹಸು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1K ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, 2 ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಧಾನ್ಯ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು
ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 400 ರಿಂದ 500 ಗ್ರಾಂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇವು ಹಾಕಿ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಆಗಾಗ ಹಾಕುತ್ತಿರಿ. ಮೇವು, ಧಾನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣವಿರಲಿ
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