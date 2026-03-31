ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜಿ.ಆರ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಕೇವಲ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂದು 1,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ GRB ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲೇನಿಯರ್, ಬಿಲೇನಿಯರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಕಡು ಬಡತನ. ಪೈಸೆ ಪೈಸೆಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಾಲ್ಯ, ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೂ ಏರಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲೇ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜಿಆರ್ಬಿ ತುಪ್ಪದ ಮಾಲೀಕ GR ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ. ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬಾಲಕ ಇಂದು ವಾರ್ಷಿಕ 1,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
GRB ಡೈರಿ ಫುಡ್ಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 1,400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಳನಿ ಬಳಿಯ ಚಿನ್ನ ಕರಟ್ಟುಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಜನರಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇರಲಿಲ್ಲ. 5 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರದ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತೀರಾ ಬಡವರೂ ಅಲ್ಲ. 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು: ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮುಂದಿನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಮೀನನ್ನು ಸಹ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರು. ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇತ್ತು.
ಓದಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ
ತಂದೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರರು ಓದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಶಾಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು, ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿದರು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಎರಡನೇ ಮಗ ಓದಿದನು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಕಿರಿಯ ಹುಡುಗ, ಮತ್ತು ಅವನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದನು. ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಉತ್ಸಾಹಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದವನು. ಆದರೆ 1970ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕುಟುಂಬವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಂದಿನ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನ ಬೆಣ್ಣೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತರು. ಅವರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಅದೃಷ್ಟ
1983 ರಲ್ಲಿ, ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಿದರು. 1984 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಯಾದ ಸುಮಾರು 16 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ 27 ಅಥವಾ 28 ವರ್ಷ.
ಅವರ ಬಳಿ 6,000 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಬಾಡಿಗೆಯಾಗಿ 3,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದರು. ಆದರೆ 3,000 ರೂ. ಉಳಿದವು. ಅವರ ತಂದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಹೋದರರು ಹತ್ತಿರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತು. ಅವರು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಗುಂಪು ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು 50,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿತು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದರು.
ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭ
ಅವರು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು, ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಅದೇ ಸೈಕಲ್-ಮತ್ತು-ಹಸ್ಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆರೆಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರರು ಯೋಚಿಸಲು ಚಿಂತಿಸದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾರಾಟ
ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು? ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ? ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯವಿತ್ತು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವು ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯದಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅವರು 10-ಬೈ-20 ಅಡಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರು, ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲೇಬಲ್ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು: ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಳ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ಜಿ.ಆರ್.ಬಿ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ನೋಂದಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಅವರಿಗೆ ನೂರು ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು, ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ತುಪ್ಪ
ನಂತರದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವೆಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಡೈರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಲಿನಿಂದ ಕೆನೆಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಸುವಾಸನೆ, ಹರಳಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಆಳವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊಸರು-ಅಚ್ಚಿನಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ
ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅವರ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಮೂಲ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ರುಚಿ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ರೂ. 20 ರಿಂದ ರೂ. 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. 1993 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ GRB ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಂಬಿದ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನಕ್ಕರು. ಅವರು ಹುಚ್ಚರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತುಪ್ಪದ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಬಂದರು
ಒಮ್ಮೆ ಅವರು GRB ತುಪ್ಪವನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಮರು-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ (GRB 2000 ರವರೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ) ಆದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿತು. ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. “ನನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು,” ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.