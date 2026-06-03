ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆರ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ, ಆರ್ಬಿಐ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿವೆ. ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ-ಟಿವಿ18 ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾದಗಳೇನು?
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1200 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 750 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿತ್ತು.
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತ
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗವಾದ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಬಿಐ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 96.96 ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ನಡೆಗಳು
ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ
2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಬಿಐ ಬಳಿ 880.52 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 77ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಅರಿತುಕೊಂಡವು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.