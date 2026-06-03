ಕ್ರೆಡಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ… ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Credit Card Mistakes: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವವರು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು ನೋಡೋಣ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವವರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಅದು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಹುಮಾನಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮಿನಿಮಮ್ ಡ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುವ ತಪ್ಪು:
ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಡ್ಯೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕ್ರಮೇಣ ಬೃಹತ್ ಸಾಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಖರ್ಚು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಲಿಮಿಟ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಶ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಹು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು:
ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ತಪ್ಪಿಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.