ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ D2M ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೊದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಇಲ್ಲದ 9 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ.
ದೆಹಲಿ: ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಸಾರಕರಾದ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ, D2M ಅಥವಾ 'ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಟು-ಮೊಬೈಲ್' ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ (RFP) ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ RFP ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಧನದ ಯಶಸ್ವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
D2M ಪ್ರಸಾರ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
D2M ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (4G/5G) ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ FM ರೇಡಿಯೊದಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ರಿಸೀವರ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ರೇಡಿಯೊ ಆವರ್ತನ ತರಂಗಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಬಿಯಷ್ಟೂ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ, ಇದು ಅವರ ಡೇಟಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು
ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನವು 470-582 MHz ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ D2M ಪ್ರಸಾರವು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಪನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ, ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ (ಈಗ ತೇಜಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 19 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸವಾಲುಗಳು
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ATSC 3.0 ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇಸ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ, ಆಂಟೆನಾ, ಕಡಿಮೆ-ಶಬ್ದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು) ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟವರ್ಗಳ ದೃಢವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ 280 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 190 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಟಿವಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಟಿವಿಯಿಲ್ಲದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, D2M ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.