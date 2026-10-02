ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬರಪೀಡಿತ ರಾಯಲಸೀಮಾವನ್ನು 'ಜಗತ್ತಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಟ್ಟಲು' ಮಾಡಲು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಜಾಗತಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್' ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು 6 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಮದನಪಲ್ಲಿ : ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬರಪೀಡಿತ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅದನ್ನು 'ಜಗತ್ತಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಟ್ಟಲು' ಎಂದು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಜಾಗತಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್' ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದನಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬರಪೀಡಿತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಯೋಜನೆ ಸ್ವರೂಪ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಕೃಷಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ನೀರಾವರಿ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ಜಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ 'ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ರಾಯಲಸೀಮಾದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 201 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 5,860 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ₹40,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ₹60,000 ಕೋಟಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 6 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕೃಷಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೇಬು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆವಕಾಡೊ, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಾಯಲಸೀಮೆಯ ರೈತರಿಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್' (ISA) ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು AI , ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿಖರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಿದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಗನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಗನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಇಂದಿನಿಂದ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನದಿ ಜೋಡಣೆ
ಪ್ರದೇಶದ ಜಲಕ್ಷಾಮ ನೀಗಿಸಲು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹35,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 36 ಆದ್ಯತೆಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಹಂದ್ರಿ-ನೀವಾ ಮತ್ತು ಗಾಲೇರು-ನಗರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ನೀರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದರು.