Latte Factor: ದಿನಕ್ಕೆ ₹100ರ ಲೆಕ್ಕ, ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಪಕ್ಕಾ; ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗೋ ಟಿಪ್ಸ್
ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳಾದ 'ಲ್ಯಾಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್' ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ₹100 ಉಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಲ್ಯಾಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
‘ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದರೆ ಅದೇನು ಮಹಾ?’ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆಫೀಸ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಎರಡು ಕಪ್ ಕಾಫಿ, ಸಂಜೆಯ ಬೇಕರಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲವೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ -ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೇ ಬರದಂತೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ಜಾರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸುಗಳು. ದಿನಕ್ಕೆ ₹100ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಚಟಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೀರಿದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ಲ್ಯಾಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ‘ದಿ ಲ್ಯಾಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ₹100 ವ್ಯರ್ಥವಾದರೆ, ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,000 ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹36,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹36,000 ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಂಪತ್ತು ಅದ್ಭುತ.
₹3,000 ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಈ ದಿನದ ₹100 ಅಥವಾ ತಿಂಗಳ ₹3,000 ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.12 ರಷ್ಟು ಆದಾಯದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರೋಚಕ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡುವ ₹3.6 ಲಕ್ಷದ ಅಸಲು ಸುಮಾರು ₹6.97 ಲಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ₹7.2 ಲಕ್ಷದ ಅಸಲು ₹30 ಲಕ್ಷದ ನಿಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ₹10.8 ಲಕ್ಷದ ಅಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ದಿನದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ದಿನದ ₹100 ಹೇಗೆ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತರಿಸುವ ಆಹಾರ, ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವ ಓಟಿಟಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಹಣ, ₹500 ಕ್ಕೆ ₹50 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾಡುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಇ -ವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.
ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬೇಕಿರುವುದು ಜಾಣ್ಮೆ
ಹಾಗೆಂದು ಜೀವನದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿರುವುದು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಜಾಣ್ಮೆ. ಮೊಬೈಲ್ನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಸಂಬಳವಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹2,000 ದಿಂದ ₹3,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆಟೋ-ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಫಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು.
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