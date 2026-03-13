EPFO Interest Rate: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಶೇ. 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
EPFO Interest Rate: ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಶೇ. 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕುವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ವರ್ಷದ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಿಬಿಟಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೊದಲ ಹಂತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
1952 ರ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ನಿಯಮ 60 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊತ್ತ, ಬಾಕಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ
ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೊತ್ತವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನದ ಮೊದಲು ಆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.