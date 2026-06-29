ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರವಂಕರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 6.4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಪುರವಂಕರ ಲಿಮಿಟೆಡ್', ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆದ ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.4 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಭೂಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (JDA) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು ₹1,000 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೌಲ್ಯದ (GDV) ಆದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುರವಂಕರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 2.64 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡು, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹217.80 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 0.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ (8 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಜಾಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗವು ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದುಬೈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ, 1ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.44 ಕುಸಿತ!
Related image2
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ!

ಬಂಡವಾಳ ದಕ್ಷತೆಯ 'ಜೆಡಿಎ' (JDA) ಮಾದರಿ

ಸೋಮವಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭೂಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದದ (JDA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಭೂಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ, ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ 'ಆಸ್ತಿ-ಬೆಳಕಿನ' (Asset-Light) ಮಾದರಿಯು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

FY27 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ

ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ (FY27) ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1) ಪುರವಂಕರ ಘೋಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಮತ್ತು JDA ಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೌಲ್ಯ (GDV) ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5,200 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.

ಕೇವಲ Q1FY27 ರಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಭೂ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಮಾರು 41.93 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4.23 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆ

"ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ."

— ಆಶಿಶ್ ಪುರವಂಕರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪುರವಂಕರ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಅಪ್ರತಿಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರವಂಕರ ಕಂಪನಿಯು ಅಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q4) ₹113.24 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಕ್ಯೂ4) ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ₹85.82 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಮಾರಾಟವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 177.33 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು, ₹1,501.92 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪುರವಂಕರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಪುರವಂಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಚ್ಚಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಗೋವಾಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು 57 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 95 ಯೋಜನೆಗಳು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು 36.69 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಪುರವಂಕರ, ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.