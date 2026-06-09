ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಎಐ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಝೋನ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾಗತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಸೇವಾ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್' (HCLTech), ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ (Google Cloud) ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಬ್ 'ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾರಾ'ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ 'ಎಐ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಝೋನ್' (AI Innovation Zone) ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಕಠಿಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಭದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ?
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಜಾಗತಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎಐ' (Agentic AI), 'ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎಐ' (Kinetic AI) ಹಾಗೂ 'ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಐ' (Physical AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಯಾದ 'ಜೆಮಿನೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್' (Gemini Enterprise) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು, ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಜಟಿಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ (Automatic) ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
“ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಐ ಈಗ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನ ಈ ಹೊಸ ಎಐ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 'ಜೆಮಿನೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ನ ದಕ್ಷ ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನ ಉದ್ಯಮ ಜ್ಞಾನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿವೆ.”
-ಕೆವಿನ್ ಇಚ್ಪುರಾನಿ (ಜಾಗತಿಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್)
“ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಎಐ ಪರಿಣತಿ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ನ ಜೆಮಿನೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ, ಇಂದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್' (Agentic Enterprises) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಉದ್ಯಮದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಹಲವು ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲವು. ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.”
-ವಿಜಯ್ ಗುಂಟೂರು (ಸಿಟಿಒ ಮತ್ತು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್)
ಭವಿಷ್ಯದ ಐಟಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿ
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಈ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇವಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಈ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.