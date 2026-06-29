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- ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿ: ಹಳೆ ಒಡವೆ ಮಾರಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರು! ಈವರೆಗೆ ಮಾರಿದ ಚಿನ್ನವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿ: ಹಳೆ ಒಡವೆ ಮಾರಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರು! ಈವರೆಗೆ ಮಾರಿದ ಚಿನ್ನವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ (Gold Rate crash) ಭೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು (Old jewellery) ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಚಿನ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣದ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲದೆ, ಅದೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ನಗದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು (Cash out) ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು (ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ). ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 1.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 1.2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಅನೇಕರು, ಬೆಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ
ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಟನ್ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 43ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹಳೆ ಒಡವೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಒಡವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಜನರು ಆಭರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು IBJA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯೇ ಜನರನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮರುಬಳಕೆ (Gold Recycling) ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟ್
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಸಂಘಟಿತ ಚಿನ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ಮುತ್ಹೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ (Muthoot Exim) ತನ್ನ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್' ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜನರು ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುತ್ಹೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ನ ಸಿಇಒ ಕೀಯುರ್ ಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಮೂಲಕ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯ ಸರಪಳಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
ಭಾರತವು ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. FY26 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸುಮಾರು $72.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 125-150 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ 200-250 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗ್ಮಂಟ್ (Augmont) ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೇತನ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 30,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತವು ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಸ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.
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