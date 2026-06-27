ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋದಲ್ಲಿ, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗಳಿಗೆ ₹20.98 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆರೆದು ಈ ವಂಚನೆ ಎಸಗಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : ಬಡತನದ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ, ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನ ಮಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹20.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಉನ್ನಾವೋದ ಸದರ್ ಕೊತ್ವಾಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಿರಿಜಾ ಬಾಗ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ರಶ್ಮಿ ಸವಿತಾ ಎಂಬ ಬಿ.ಎ. ಪದವೀಧರೆಗೆ ಚಂಡೀಗಢದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳ, ಸುತ್ತಲೂ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಹೊದಿಸಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರುವುದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.

ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ!

ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ (ಕಬಾಡಿ) ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ! ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಬುರಾರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಆರ್.ಎಸ್. ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್' ಹೆಸರಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹20.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ (ಕಬಾಡಿ/ಭಂಗಾರ) ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ರಶ್ಮಿ ಸವಿತಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
Indiranagar Flyover: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ₹1,300 ಕೋಟಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯೋಜನೆ; ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬರೆ?
Related image2
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ₹2,949 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ

ನೆರೆಹೊರೆಯ ಕೆಫೆ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅನುಮಾನ! ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿ ಸವಿತಾ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಜಯ್ ಶಂಕರ್ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಹೋದರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದುರುಪಯೋಗದ ಶಂಕೆ

ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೋತಿ ನಗರದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಫೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಲೀಕರು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ರಶ್ಮಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ರಶ್ಮಿ ಸವಿತಾ, ತನ್ನ ವಕೀಲರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಪೋರ್ಟಲ್' (Jan Sunwai Portal), ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (SP) ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಸಲಿ ವಂಚಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇಡೀ ಬಡ ಕುಟುಂಬವು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೈನ್ಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆಧಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದುರುಪಯೋಗದ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆರೆದ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.