ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟಿಪಿಒದ 48.35 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಲ್ಗಳು, ಸಮಾವೇಶ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.15): ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ತೇಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆ'ಯ (KTPO) 48.35 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ (Convention Hub) ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ತೇಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ITPO) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವೇದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟಿಪಿಒ ಆವರಣವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳಗಳು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗತಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕೆಟಿಪಿಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಇದ್ದ 50 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 1.65 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (BMRCL) ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 48.35 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. "ಇದೊಂದು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಲ್ಗಳು, ಸಮಾವೇಶ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಬೃಹತ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಥಳಗಳು, ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭಾರತ್ ಮಂಟಪಂ ಮಾದರಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಆರ್ಎಸ್ಪಿ'ಗೆ (RSP) ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಿಂತಲೂ (Jio World Convention Centre) ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಭಾರತ್ ಮಂಟಪಂ' ಮತ್ತು 'ಯಶೋಭೂಮಿ' ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಲು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವು ತಳಮಹಡಿ (Ground Floor) ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ (Upper Floor) ತಲಾ 10,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 20,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ನೂತನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ (Product Launches), ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೇಳಗಳು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ/ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಟಿಪಿಒ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಲ್ಗಳ ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2002 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2002 ರ ಹಳೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನವೀಕರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಈ ನೂತನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ (Redevelopment) ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಿಯ 14 ಎಕರೆ ನಗದೀಕರಣ (Monetisation)
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕೆಟಿಪಿಒಗೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೊಂದು 14 ಎಕರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ನಗದೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು (Monetise) ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು (Development Model) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು 'ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು' (Transaction Adviser) ನೇಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಟಿಪಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದ ಐಟಿಪಿಒ (ITPO) ಶೇ. 51 ರಷ್ಟು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ. 49 ರಷ್ಟು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಈ ಬೃಹತ್ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡರ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.