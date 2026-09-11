ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಮೋಕಾ ಬಂದರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬದ್ಧವೈರಿಗಳಾದ ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.11): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ನೌಕಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೇ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಯೆಮನ್ನ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು 2017ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ 'ಮೋಕಾ ಬಂದರು' (Port of Mocha) ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬದ್ಧವೈರಿಗಳೆಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಕಾ ಬಂದರು ವಶ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಂಕ?
ಹೌತಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಕಾ ಬಂದರು, ಜಾಗತಿಕ ನೌಕಾ ಸಂಚಾರದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂದೇಬ್ (Bab-el-Mandeb) ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 75 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತಾನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಸುಮಾರು 80% ರಷ್ಟನ್ನು ಇದೇ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂದೇಬ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರ ಆಗಮನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 13ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು 'ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ' (ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ) ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್: ಇರಾನ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಷ್ಕಿಯನ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ನಿಲುವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಇರಾನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ: ಸೌದಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ರಾಜಕುಮಾರ ಫೈಸಲ್ ಬಿನ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಇ: ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯಿದ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶೇಖ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯಿದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸಮತೋಲನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಹತ್ವ:
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಗೆ ಈ ಮೂರೂ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ:
ಭಾರತ - ಇರಾನ್ (ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರು): ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ‘ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರು’ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ - ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರು): ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಭಾರತದ ಅತಿಮುಖ್ಯ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾರತೀಯರು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ.
ಭಾರತ - ಯುಎಇ (ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ): ಯುಎಇ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹1.67 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಭಯ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಂಟಿ ಕವಾಯತು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಹೌತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾಗಮವು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.