ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಶ್ರೀಹರಿ, ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಡಿ.ಆರ್. ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.08): ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 53 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯ ಪರ್ವತವೇ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಪ್ರಭಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಗದು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂ. (ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)
- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 4 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
- ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ: 3 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 4 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು ₹5.95 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಚರ ಆಸ್ತಿ: ದಾಳಿ ವೇಳೆ ₹3.10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಜೊತೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹1.2 ಕೋಟಿ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
- ಅಲ್ಲದೆ, ₹89.16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ₹27.46 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
- ಇವರ ಒಟ್ಟು ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿ ₹5.75 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರವೀಣ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಿ. (ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
- ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ಪ್ರವೀಣ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 5 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
- ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ: ₹4.60 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 2 ನಿವೇಶನಗಳು, 2 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ 11 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
- ಚರ ಆಸ್ತಿ: ₹2.35 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ₹11.08 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ₹1.15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
- ಇವರ ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹4.33 ಕೋಟಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
3. ಪುಷ್ಪ ಡಿ. ಆರ್ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಹಾ ಮಂಡಳಿ)
- ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪುಷ್ಪ ಅವರ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
- ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ: ಇವರ ಬಳಿ ಅಂದಾಜು ₹7.37 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
- ಇದರಲ್ಲಿ 1 ನಿವೇಶನ, 3 ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, 1 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು 20 ಗುಂಟೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಸೇರಿದೆ.
- ಚರ ಆಸ್ತಿ: ₹72,000 ನಗದು ಮತ್ತು ₹35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
- ಇವರ ಒಟ್ಟು ಅಸಮತೋಲನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5.93 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.