ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 29 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ 'ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ILS) ಅನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.29): ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಚ್ಎಎಲ್ (HAL) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 29 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ತನ್ನ 'ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ILS) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು (Upgrade) ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು CAT I ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆಯಾದರೂ, ವಿಮಾನಗಳು ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು (Landing) ಹಾಗೂ ಹೊರಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ. CAT I ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನೆಲದಿಂದ 200 ಅಡಿ (61 ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ 1,800 ಅಡಿ (550 ಮೀಟರ್) ವರೆಗಿನ ವಿಸಿಬಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ (ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಇದು ಪೂರ್ಣ ನೆರವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ). ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (AAI) ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಈ ನೂತನ ಐಎಲ್ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಮರುಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ
ಒಂದೆಡೆ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಐಎಲ್ಎಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ/ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮರುಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 2008 ರಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (KIA) ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ತಗುಲುವ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಸದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎರಡನೇ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಗೆ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಐಎಎನ್ಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು
ಆದರಡ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BIAL) ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2033 ರವರೆಗೆ ಕೆಐಎ (KIA) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ (Exclusivity Clause).
10 ವರ್ಷಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಎಚ್ಎಎಲ್ನ ಹಾಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2030 ರಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಎಐ (AAI) 10 ವರ್ಷಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮಹಡಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಸೇರಿದೆ.
"ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಾನ್ (Apron) ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಎಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಕ್ತಾರರು, "ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳು ತೀವ್ರ ಆಶಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ನೂತನ ವಿಮಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ (Overhaul) ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿವೆ. Aeronautical Development Agency (ADA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ National Flight Test Centre (NFTC) ನಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಹಾಗೂ ಭೂಸೇನೆಗಳ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್/ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ವಾಯುನೆಲೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಎಎಲ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.