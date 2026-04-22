ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 'ಜಾಗತಿಕ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಹಬ್' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. 'ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನವೋದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್' ಹೆಸರಿನ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.22): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು 2036ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಎಎಲ್ (HAL) ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುಮಾರು 700 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಜಾಗತಿಕ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಹಬ್' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ 10 ವರ್ಷಗಳ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನವೋದಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್'?
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSIIDC) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವೆ. 'HAL Aerospace Renaissance Masterplan (2026-2036)' ಹೆಸರಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮೊತ್ತದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣೆ-ನಾಗರಿಕ-ಬಹ್ಯಾಕಾಶ (Defence-Civil-Space) ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು (Airframes), ಇಂಜಿನ್ಗಳು, ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಟೋಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಬಸ್, ಬೋಯಿಂಗ್, ಎಂಬ್ರಾಯರ್, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್, ಜಿಇ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಸಫ್ರಾನ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಡಿಆರ್ಡಿಒ (DRDO) ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ (ISRO) ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಐದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಆಧುನೀಕರಣದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
"ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಪಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ," ಎಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್. ಮೋಹನದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಹಂತಗಳು
ಹಂತ 1 (2026-29): ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಭೂ-ಬಳಕೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯ ಕೆಲಸಗಳು.
ಹಂತ 2 (2029-33): ಎಂಆರ್ಒ (MRO) ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
ಹಂತ 3 (2033-36): ರಕ್ಷಣೆ, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಮಾನಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಅಳವಡಿಕೆ.