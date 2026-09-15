ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಬಗ್ಗೆ BBMP ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು CEO ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದಿಯಾಲಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ₹2,700 ಸ್ವಂತ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಪ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ; ಕೊನೆಗೆ CEO ತಾವೇ ಇಳಿದರು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ಜನರು ಬೇಸತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ CEO ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದಿಯಾಲಾನಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಫುಟ್ಪಾತ್ BBMP ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು
ದಿಯಾಲಾನಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಬಳಿಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ BBMPಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಮೇಲ್, ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
₹2,700 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ!
ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ತಾವೇ ಭರಿಸಿದರು
ದಿಯಾಲಾನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹2,700 ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ದುರಸ್ತಿಯಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟ್ರೋಲರ್ ಬಳಸುವ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ದಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸವಾಗಬಾರದು’
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದಿಯಾಲಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್-ಶಾ, ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
‘ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದ ಕೆಲವರು; ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಇತರರು
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಮೂಲಭೂತ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫುಟ್ಪಾತ್ ದುರಸ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ—ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವತಃ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕೇ, ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೇ?