ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಾಗೂ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗೌರವ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ‘ಎಕ್ಸ್’ (X) ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಟ್ವೀಟ್ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು!
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನಟನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ:ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು; “ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಅಪಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.”ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಕಲೆ; ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಆಳ ಹಾಗೂ ನೈಜತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ, ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಗೌರವ ಇದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಂತ್ ನಾಗ್: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಲಾಪಯಣ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹೀರೊ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನೆಗಲ್ ಅವರ ‘ಅಂಕುರ್’, ‘ನಿಶಾಂತ್’, ‘ಭೂಮಿಕಾ’ದಂತಹ ಸಮಾನಾಂತರ (ಆರ್ಟ್) ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡದ ‘ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ’, ‘ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ’, ‘ಗೌರಿ ಗಣೇಶ’, ‘ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್’, ‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ತಲುಪುವುದು ಅವರ ನಟನೆಯ ದೈವಿಕ ಕೊಡುಗೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ!
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಂತಹ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಒಲಿದಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.