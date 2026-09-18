ಹೊಸ ಕಾರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾರಿನ ವಾರಂಟಿ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿಯು ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಶೋರೂಮ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಲವರು ಏನೇನೋ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೈಟ್ಸ್, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹಾಕಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ವಾರಂಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ನ ವಾರಂಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಕಾರಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ವಾರಂಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ವಾರಂಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ
ಕಾರಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾರಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಬಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿಸಿದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ
ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಸುವುದು ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಕಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಾರಿನ ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ವಾರಂಟಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತಾ?
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾರಿನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿಸಿದ ಪಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಕಾರಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಾರಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಲು ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಶೋರೂಮ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೇಫ್. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅವರ ಬಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಕಾರನ್ನು ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾರಿನ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಜಿನ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.