ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026 ರ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಆತಂಕ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹಠಮಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು, ಕಿವಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗೆರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತ ಭಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಕಡಿಮೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವಮಾನದ ಭಯವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬಜರಂಗಬಲಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.