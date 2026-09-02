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- 6 ರಾಶಿಗೆ 2026 ರ ಕೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
6 ರಾಶಿಗೆ 2026 ರ ಕೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಕೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯು 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ? ಹಣ, ಕೆಲಸ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ.
ಶನಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮ, ಶಿಸ್ತು, ನ್ಯಾಯ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಶಿಸ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 2026 ರ ಕೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮಧ್ಯದ (ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ) ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಠಿಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಭಯ, ಶತ್ರುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೇಷ - ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಶನಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪ್ರಯಾಣದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಶನಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು, ಶಾಶ್ವತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ಶನಿವಾರ ಎಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಹನುಮಂತನ ಧ್ಯಾನ,
ಸುಂದರಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
ನ್ಯಾಯಯುತ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಶೀಲ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು
ಶನಿವಾರ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.